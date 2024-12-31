الصفدي يترأس أول اجتماع لمكتب تنفيذي النواب بحضور ممثلي الكتل كافة

الوكيل الإخباري- عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب أول اجتماع له برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي بحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية كافة.

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وتناول الاجتماع جملة من الملفات التنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة ومنها مناقشات النواب للموازنة العامة.



وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، ومساعدا رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.