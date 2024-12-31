 
الثلاثاء 2024-12-31 03:41 م
 

الصفدي يترأس أول اجتماع لمكتب تنفيذي النواب بحضور ممثلي الكتل كافة

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جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 31-12-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري- عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب أول اجتماع له برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي بحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية كافة.

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وتناول الاجتماع جملة من الملفات التنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة ومنها مناقشات النواب للموازنة العامة.


وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، ومساعدا رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.


وعن الكتل النيابية حضر الاجتماع: النائب الدكتور خميس عطية ممثلا عن كتلة حزبي إرادة والوطني الإسلامي، والنائب رائد رباع ممثلا عن كتلة حزب تقدم، والنائب عبد الباسط الكباريتي ممثلاً عن كتلة حزب الميثاق، والنائب محمد عقل ممثلاً عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، والنائب زهير الخشمان ممثل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، والنائب إبراهيم الصرايرة ممثل كتلة حزب عزم.

ووفق المادة (19) من النظام الداخلي للمجلس يتولى المكتب التنفيذي مهام وصلاحيات إعداد موازنة المجلس السنوية، ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس، ودراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها، وتلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة، والإشراف على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.

 
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