الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات

وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع عقده ملتقى البرلمانيات الأردنيات لمناقشة آلية عمل الملتقى في المرحلة المقبلة، اليوم الأحد، التزام المجلس بدعم أي نشاط يعزز دور المرأة الأردنية في المجتمع مشيرا الى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المواقع التي شغلتها.
من جهتها، استعرضت رئيسة الملتقى، النائب تمارا ناصر الدين، برنامج عمل الملتقى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة.
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