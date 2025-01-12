الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن كان من أوائل الدول التي قدمت الدعم للمرأة في مختلف المجالات.



وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع عقده ملتقى البرلمانيات الأردنيات لمناقشة آلية عمل الملتقى في المرحلة المقبلة، اليوم الأحد، التزام المجلس بدعم أي نشاط يعزز دور المرأة الأردنية في المجتمع مشيرا الى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع المواقع التي شغلتها.

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