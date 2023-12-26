الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.جاء ذلك لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، حيث أكد الصفدي أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، مثلما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وأضاف الصفدي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون ، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.