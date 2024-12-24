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الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

جانب من تسليم تقرير ديوان المحاسبة لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
جانب من تسليم تقرير ديوان المحاسبة لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
الثلاثاء، 24-12-2024 02:49 م
الوكيل الإخباري-   تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، بحضور رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات.اضافة اعلان


وأكد الصفدي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

 وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.

وقال الصفدي إن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، مثلما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يعزز من نهج الشفافية والنزاهة.

واستعرض الحمادين أبرز القضايا والمخالفات في التقرير، مؤكداً الحرص على إطلاع مجلس النواب على التجاوزات المرصودة في جميع المؤسسات المنضوية تحت رقابته.
 
gnews

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