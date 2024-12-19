الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

وأكد الصفدي لدى تسلمه التقرير دعم مجلس النواب لجهود الهيئة في صون المال العام ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، مشددا على أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور المميّز الذي تقوم به الهيئة وجهودها في محاربة الفساد، وهي محط الاهتمام والآمال لدى الجميع.
من جهته أكد الدكتور حجازي أن الهيئة معنية باطلاع أعضاء مجلس النواب على آلية عمل الهيئة وجهودها، مشيرًا إلى دورها في التوعية في مجال النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.
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