 
الجمعة 2025-02-07 04:21 م
 

الصفدي يختتم زيارة رسمية للإمارات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الجمعة، 07-02-2025 04:02 م
الوكيل الإخباري-  اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.اضافة اعلان


والتقى الصفدي خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما التقى الصفدي بوزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كما عقد اجتماعات مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش بحضور اعضاء لجنة الأخوة الإماراتية الأردنية.

واكد الصفدي خلال اللقاءات على عمق العلاقات التاريخية بين الاردن والإمارات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وثمن الصفدي مواقف الإمارات المساندة للمواقف الأردنية في مختلف المجالات وعلى رأسها موقف الأردن الراسخ من القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في قيام دولة مستقلة على ترابهم الوطني والتأكيد على رفض اي حلول على حساب الأردن.

وشدد الصفدي خلال اللقاءات على اهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية منها، مؤكدا اهمية زيادة  الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وثمن الصفدي دعم الامارات الاقتصادي للمملكة والمشاريع التي نفذتها في الاردن وأبرزها مشروع سكة الحديد ومشروع مرسى زايد في محافظة العقبة، مؤكدا ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية آمنة من الممكن الاستفادة منها في المزيد من المشاريع المتنوعة.
 
gnews

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