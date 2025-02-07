الصفدي يختتم زيارة رسمية للإمارات

والتقى الصفدي خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
كما التقى الصفدي بوزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كما عقد اجتماعات مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش بحضور اعضاء لجنة الأخوة الإماراتية الأردنية.
واكد الصفدي خلال اللقاءات على عمق العلاقات التاريخية بين الاردن والإمارات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وثمن الصفدي مواقف الإمارات المساندة للمواقف الأردنية في مختلف المجالات وعلى رأسها موقف الأردن الراسخ من القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في قيام دولة مستقلة على ترابهم الوطني والتأكيد على رفض اي حلول على حساب الأردن.
وشدد الصفدي خلال اللقاءات على اهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية منها، مؤكدا اهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وثمن الصفدي دعم الامارات الاقتصادي للمملكة والمشاريع التي نفذتها في الاردن وأبرزها مشروع سكة الحديد ومشروع مرسى زايد في محافظة العقبة، مؤكدا ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية آمنة من الممكن الاستفادة منها في المزيد من المشاريع المتنوعة.
-
أخبار متعلقة
-
النائب زهير الخشمان يرد بقوة على تصريحات إيدي كوهين الاستفزازية
-
النائب سليمان السعود يشارك في حفل دائرة الشؤون الفلسطينية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك
-
بابا الفاتيكان يلتقي نواب أردنيين على خلفية معرض "الأردن فجر المسيحية"
-
كريشان: الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام
-
"العمل النيابية" تناقش تطوير المهارات التقنية والمهنية
-
"القانونية النيابية" تلتقي فريق الزمالة البرلمانية
-
"إعلام النواب": الأردن يواصل تمكين الشباب سياسيا وتطوير مشاركتهم المجتمعية
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية