الصفدي يرعى احتفال بلدية الزرقاء بعيد ميلاد الملك

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الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، احتفال بلدية الزرقاء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من النواب، ورئيس البلدية، ورئيس مجلس المحافظة، وشيوخ المحافظة، وممثلي المجتمعات المحلية. اضافة اعلان





وقال الصفدي، من الزرقاء، مدينة العطاء والبناء، مدينة التنوع التي تضم الطيف الأردني الموحد، مدينة العسكر الشاهدة على إرث عظيم من التضحيات التي قدمها نشامى الجيش العربي المصطفوي في شتى ميادين البطولة، منطلقين من هذه الأرض المباركة حاملين لواء الحق والفداء:



"أرفع لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد ميلاده الثالث والستين."



وأضاف الصفدي:

"في هذه المناسبة الغالية، نستذكر بفخر يعلو الجباه، منجزات الوطن على مدار ربع قرن من عهد جلالة الملك المفدى، حيث بقي جلالته دائم التوجيه لتعزيز منظومة التنمية الشاملة، وإحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات، يلمس نتائجها المواطنون. ولذا، أطلق جلالته مشروعًا وطنيًا بالتزامن مع المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني، وقد جنينا أولى ثماره في انتخابات مجلس النواب العشرين، التي قامت على أسس حزبية، عنوانها البرامجية."



وقال الصفدي:

"لقد بقي صوت الأردن مسموعًا في مختلف مراكز القرار الدولي، وأسهمت مواقف جلالة الملك في مواجهة الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة، في تحشيد رأي دولي مساند لعدالة القضية الفلسطينية. كما كان جلالته يشارك في عمليات الإنزال الجوي الإغاثية. وعلى ذات طريق الحق، قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله مضامين مهمة أسهمت في تغيير الرأي العام الدولي تجاه ما يجري بحق أهلنا في فلسطين من دمار ومجازر. وكذلك شارك سيدي سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد المفدى، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله، مع نشامى صقور سلاح الجو الملكي، في عمليات إنزال جوي إغاثية، في جهد يتراكم مع تضحيات نشامى المستشفيات الميدانية."



وتابع الصفدي:

"نؤكد دوماً أن التفافنا حول راية عميد آل البيت الأطهار، ووقوفنا موحدين مع جيشنا وأجهزتنا الأمنية، وتماسكنا في جبهة صلبة، هو سر منعة الأردن. فهذا الوطن يبرهن دوماً أنه يزداد قوة كلما اشتدت التحديات وتعاظمت الأزمات. والأردن، الذي قدم لأمته الكثير في إطار واجب الضمير، سيبقى وفياً مخلصاً لقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حتى ينال شعبها كامل حقوقه بعد سنوات من الدمار والتنكيل والبطش والإجرام."



المومني: القيادة الهاشمية كانت ولا تزال المدافع الأول عن القضية الفلسطينية



من جهته، قال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني:

"نحتفل اليوم بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، حيث عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، راعي المسيرة، الذي سعى خلال قيادته إلى رفعة الوطن وخدمة أبناء الشعب الأردني العظيم."

وأضاف المومني:



"القيادة الهاشمية، صاحبة الشرعية الدينية، نجحت في تغيير الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وكشفت حقيقة ما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة."



الزواهرة: الأردن شهد تحديثًا شاملًا في عهد الملك عبدالله الثاني



من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء، فيصل الزواهرة:



"كان جلالة الملك المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وبذل كل جهد ممكن ليحصل الأشقاء الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة فوق ترابهم الوطني."

وأضاف:



"شهد الأردن في العهد الميمون لجلالة الملك عملية تحديث شاملة، ساهمت في تنمية القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما عزز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة."