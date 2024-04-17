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الأربعاء، 17-04-2024 02:46 م

الصفدي يرعى حملة وطنية للتبرع بالدم لغزة

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، حملة فرسان التغير للتبرع بالدم لفلسطين وبخاصة لقطاع غزة، والتي انطلقت اليوم الأربعاء في (22) موقعاً في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


وقال الصفدي إن الأردن يقدم ما يمليه واجب الضمير تجاه أهلنا في فلسطين، فكان الجميع على المستويات الرسمية والشعبية في خندق واحد، دفاعاً عن قطاع غزة ودعماً لصمود أهلنا في عموم الأراضي الفلسطينية، وما هذه الحملة إلا واحدة من سلسلة الخطوات الداعمة لقطاع غزة، حيث كان جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك بنفسه في عمليات الإغاثة والإنزالات الجوية للقطاع، وكذلك سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين مهمة في جلاء الحقائق أمام الرأي العام الدولي

وأعلنت جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن بدء الحملة الوطنية (دمنا دمكم) للتبرع بالدم لأجل فلسطين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني حيث تشمل الحملة كل بنوك الدم وعدد من المستشفيات الحكومية، بمشاركة من الجامعات الأردنية والأحزاب والهيئات الشبابية والجمعيات الخيرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس ومؤسس فرسان التغيير عصام المساعيد إن الحملة جاءت تأكيداً على وقوفنا خلف قيادتنا إلى جانب إخواننا في غزة، وانسجاماً مع مواقف الأردن الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية واستكمالاً لأنشطة الحملة الوطنية "بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف"، والتي تعد جزءاً من واجبنا الوطني والإنساني تجاه أشقائنا في فلسطين.

ودعا المساعيد المواطنين والشباب في جميع الجامعات الأردنية والأحزاب والهيئات الشبابية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة، إلى التوجه للمستشفيات وبنوك الدم المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لفريق فرسان التغيير على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتواصل مع ضباط ارتباط الجمعية لاستقبال المتبرعين بالدم.

 




 

 


 

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