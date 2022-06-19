الصفدي يرعى مهرجان نصرة الأقصى والمقدسات

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، ونحن في الأردن نساند الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على أرضهم وترابهم الوطني.وأضاف في كلمة ألقاها خلال رعايته مندوباً عن رئيس مجلس النواب، مهرجانا نظمه مجمع النقابات المهنية، أمس السبت بعنوان "نصرة الأقصى والمقدسات" في الذكرى 74 للنكبة، "كلما حلت ذكرى النكبة نستذكر صمود وتضحيات الأشقاء في فلسطين، ولقد كان الأردن وفلسطين جسدا واحدا، وعمان شقيقة الروح للقدس؛ عاصمة فلسطين الأبدية، وما ذكرى النكبة 74 إلا توثيق لأكبر جريمة شهدتها البشرية من تهجير وتشريد وقتل واغتصاب للأرض، وهي مستمرة حتى الآن.وتابع، إن الأردن كان وما يزال وسيبقى بقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه الباسل مدافعاً وحاملاً ومساندا لأشقائه في فلسطين حتى ينالوا حقوقه المشروعة على أرضهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.من جانبه، قال عضو رابطة علماء الأردن الدكتور رأفت المصري، "أربعة وسبعون عاماً على النكبة و55 عاما على النكسة وما زالت فلسطين محتلة، لكن شتان ما بين الماضي والحاضر، فقد حدثت العديد من المتغيرات سواء على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض أو المحتل الإسرائيلي، وإن فلسطين قضية الوجود والثبات؛ قضية وطنية عروبية، وكلنا نسعى لإبراز وتثبيت الهوية الفلسطينية، وكان الأردن وما زال مساندا ومعاضدا لفلسطين وشعبها.بدوره، قال نقيب أطباء الأسنان ورئيس مجلس المقبل الدكتور عازم القدومي، إن فلسطين قرة العين، والعقيدة الراسخة في صدر كل عربي شريف، وإن مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب، وتتباهى به الأمم؛ وقد أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار الأعوام السابقة قدم الكثير من الشهداء والأسرى.وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبدالله كنعان، إن القدس هي بوصلتنا ورايتنا وقصتنا الأولى، وهي ليست مدينة فلسطينية فحسب بل هي مسرى رسولنا وعاصمة قلوبنا ومدينة الصلاة، وستبقى القدس عاصمة فلسطينية عربية إسلامية.وعلى هامش المهرجان، افتتح الصفدي معرض القدس عاصمة فلسطين الأبدية الذي نظمته جمعية المرسم الجوال، كما جرى تكريم والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير.