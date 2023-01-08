الصفدي يزور العراق قريبا لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي السفير الجزائري، محمد الشريف كورطة، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمّان منيف علي حسين، في لقاءين منفصلين، بحسب ما ذكر المجلس اليوم الأحد في بيان.

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وخلال اللقاء مع السفير الجزائري الذي حضره النائب خير أبو صعيليك، أكد الصفدي "أهمية البناء على مخرجات القمة التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قرابة شهر، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بخاصة في مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالي".



وخلال اللقاء مع القائم بأعمال السفارة العراقية، أكد الصفدي "حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على دعم الأشقاء العراقيين، بما يسهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم واستمرار العملية السياسية بالشكل الذي بلبي رغبات وتطلعات ومصالح الشعب العراقي الشقيق".



وشدد الصفدي على "أهمية مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد في البحر الميت قبل أسبوعين، والذي استضافه الأردن من أجل دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة، تشمل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ".



وأكد الصفدي أن أمام البرلمانات مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى العراق بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من أجل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.