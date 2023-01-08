الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية القطاع السياحي ويوجه بضرورة العمل بشكل تكاملي في الجنوب

ترقيات أكاديـمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

محافظ عجلون يؤكد أهمية إنشاء مواقف للسيارات في مستشفى الايمان

الملك يزور المشروع الزراعي في منطقة الديسة - صور

مذكرة تفاهم بين آل البيت ومركز مؤشرات لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي

عزايزة يلتقي السفير الاسترالي

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض والأمطار القادمة الى الأردن

الأردني للتصميم والتطوير يطلق مبادرة التميز الإبداعي

طالبان من التكنولوجيا يصممان برنامجا يُعنى بالرعاية الصحية الإلكترونية للحيوانات

مجلس محافظة جرش يتحدث عن حاجة ملحة لزيادة مخصصاته لإنشاء مشاريع

الأحد، 08-01-2023 04:51 م

الصفدي يزور العراق قريبا لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني

WhatsApp Image 2023-01-08 at 2.57.15 PM


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي السفير الجزائري، محمد الشريف كورطة، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمّان منيف علي حسين، في لقاءين منفصلين، بحسب ما ذكر المجلس اليوم الأحد في بيان.

اضافة اعلان


وخلال اللقاء مع السفير الجزائري الذي حضره النائب خير أبو صعيليك، أكد الصفدي "أهمية البناء على مخرجات القمة التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قرابة شهر، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بخاصة في مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالي".


وخلال اللقاء مع القائم بأعمال السفارة العراقية، أكد الصفدي "حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على دعم الأشقاء العراقيين، بما يسهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم واستمرار العملية السياسية بالشكل الذي بلبي رغبات وتطلعات ومصالح الشعب العراقي الشقيق".


وشدد الصفدي على "أهمية مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد في البحر الميت قبل أسبوعين، والذي استضافه الأردن من أجل دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة، تشمل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ".


وأكد الصفدي أن أمام البرلمانات مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى العراق بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من أجل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-08 at 4.00.40 PM

تعليم النواب تبحث دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والسنة التحضيرية

WhatsApp Image 2023-01-08 at 2.43.27 PM

فلسطين النيابية تطلق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

1673180753940

البرلمانية مع دول آسيا تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية كوريا

1673176897645

الخلايلة: الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية (1)

الفايز: الأردن الأكثر تضررا من الصراعات في المنطقة

العفو-العام

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

أخبار متعلقة
1673176897645

الخلايلة: الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية (1)

الفايز: الأردن الأكثر تضررا من الصراعات في المنطقة

0L5A0436

مجلس الأعيان ينعى شهداء الوطن

M63A9908

كتلة العهد النيابية تناقش اليوم الأحداث التي يمر فيها الأردن

8615d1f8-1654074645736

الفايز: 4.6 مليون سائح زاروا المملكة خلال 11 شهرا

WhatsApp Image 2022-12-11 at 2.07.16 PM

فلسطين النيابية تدين الاقتحامات الإسرائيلية للقدس والمدن الفلسطينية