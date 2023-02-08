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الأربعاء، 08-02-2023 04:58 م

الصفدي يزور سفارتي سوريا وتركيا معزيا بضحايا الزلزال

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الوكيل الإخباري - زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا مقر سفارتي سوريا وتركيا وذلك لتقديم العزاء بضحايا الزلزال.

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كما أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب معرباً عن تضامن الشعب الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم مع الشعبين الشقيقين. 

وأكد الصفدي خلال اللقاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان السفير عصام نيال أن الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يسخر كل إمكانياته وطاقاته للوقوف مع الأشقاء السوريين في هذا المصاب الأليم،  حيث أمر جلالته انطلاقا من واجب الشقيق تجاه أشقائه بإرسال طائرتي إغاثة تابعتين لسلاح الجو الملكي لتقديم العون والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. 

من جهته أكد القائم بأعمال السفارة السورية أن بلاده تقدر عالياً الموقف الأردني الكبير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيث عبر في اتصاله مع الرئيس السوري بشار الأسد عن استعداد الأردن لتقديم مختلف أشكال الدعم والعون وهو ما ترك الأثر الطيب والكبير في نفوس السوريين، معرباً عن شكر بلاده وتقديرها للأردن قيادةً وبرلماناً و شعباً على موقفهم وتضامنهم مع سوريا بعد الحادث الأليم. 

وأكد الصفدي لدى لقاء السفير التركي في عمان أردم أوزان وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب تركيا وشعبها الشقيق لتجاوز هذا الحادث الأليم، متضرعاً من العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 

من جانبه أعرب السفير التركي أردم أوزان عن شكر وتقدير بلاده للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لما قدمه من موقف تضامني كبير، مثمناً الخطوة الملكية بالتوجيه لإرسال طائرات إغاثة لمساعدة أسر وضحايا الزلزال.

 




 

 


 

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