الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان.

اضافة اعلان



وأكد الصفدي خلال زيارته للمركز اليوم الخميس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، وعدد من النواب ورؤساء اللجان أن مجلس النواب سيدرس عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.



ورحب الصفدي بتشكيل تنسيقية عمل مشتركة بين الطرفين من خلال لجنة الحريات، بحيث تركز على عدد من العناوين والأولويات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وتسهم في زيادة حجم التنسيق، والتشاور والتعاون بين الطرفين.



وقال، إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا الى أن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.



من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، مؤكدة رغبة المركز في مأسسة هذه العلاقة بين الطرفين على النحو الذي يكفل استدامة التنسيق وزيادة مستوياته وحجم النتائج المرجوة منه، وتحديدا ضمن مواءمة القوانين المحلية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.



وأضافت الحاج حسن بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك بما يمثله ذلك من دعم لجهودنا وأهدافنا بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهونا بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.