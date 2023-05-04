الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 03:51 م

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

1683202657181


الوكيل الإخباري- أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي خلال زيارته للمركز اليوم الخميس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، وعدد من النواب ورؤساء اللجان أن مجلس النواب سيدرس عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.


ورحب الصفدي بتشكيل تنسيقية عمل مشتركة بين الطرفين من خلال لجنة الحريات، بحيث تركز على عدد من العناوين والأولويات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وتسهم في زيادة حجم التنسيق، والتشاور والتعاون بين الطرفين.


وقال، إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا الى أن هذا المسار يتطلب وفق ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني، احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.


من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج عن اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، مؤكدة رغبة المركز في مأسسة هذه العلاقة بين الطرفين على النحو الذي يكفل استدامة التنسيق وزيادة مستوياته وحجم النتائج المرجوة منه، وتحديدا ضمن مواءمة القوانين المحلية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.


وأضافت الحاج حسن بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك بما يمثله ذلك من دعم لجهودنا وأهدافنا بالسير إلى الأمام في تعزيز الحقوق والحريات لكل من يعيش على الأرض الأردنية، مشيرة إلى أن تقدم الدول بات مرهونا بمدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان ومدى إيمانها بضرورة تكريس ذلك على شكل قوانين وممارسات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

3202315142932169724934

النائب الهلالات : مذكرة للمطالبة بقانون عفو عام خرجت للحكومة

1683033811480

سياحة الأعيان تطلع على خدمات مطار الملكة علياء

0L5A0017

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

5

خدمات الأعيان تبحث خطط البناء الخضراء

IMG-20230501-WA0201

الطراونة: مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين بالضمان

أخبار متعلقة
4202316151410281373219

مجلس النواب ينعى رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

WhatsApp Image 2023-04-20 at 2.10.47 PM

العلاقمة يلتقي الملحق الإقليمي لدى وزارة الزراعة الأميركية

340769643_765406245202104_1007964626978616354_n

الصفدي يهنئ بعيد الفصح المجيد

0L5A6467

النواب يتيح لرئيس المجلس تسمية أعضاء لجنة مشتركة مع الأعيان

0L5A6224

مالية الأعيان تواصل مناقشتها مُعدَّل الشركات

3 (2)

مذكرة نيابية لتأجيل أقساط قروض نيسان