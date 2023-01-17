الصفدي يضع ممثلي القطاع الخاص بنتائج زيارته للعراق والفرص المتاحة

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ضرورة رفع مستوى التنسيق ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب، مشدداً على أن الجميع شركاء في إنجاح ملف الشراكة والتعاون مع العراق الشقيق، وأيضا مع جمهورية مصر الشقيقة.حديث الصفدي جاء لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع ورئيس جمعية البنوك باسم السالم ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ونقيب المقاولين أيمن الخضري ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد.وتناول الصفدي في مستهل اللقاء الذي حضره النواب خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ويزن شديفات عمر النبر ودينا البشير نتائج زيارته والوفد البرلماني إلى العاصمة العراقية بغداد وأهمية ودور القطاع الخاص في المشاريع الثنائية، والثلاثية مع مصر.ودعا الصفدي إلى تشكيل لجنة عليا من القطاع الخاص ومجلس النواب لتنسيق العمل المشترك والوصول الى توصيات يتم العمل عليها مع الحكومة بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف أشكاله في ما يخص التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدان الثلاثة.من جهتهم أثنى ممثلو القطاع الخاص على زيارة الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى العراق، معتبرين أنها زيارة متميزة فتحت آفاقاً جديدة للعمل والتبادل المشترك، ومن شأنها توسيع مجالات العمل وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها الشباب الأردني واستثمارات أردنية جديدة في العراق.واعتبروا أن تأكيدات الجانب العراقي في البدء بخط أنبوب النفط بين البصرة والعقبة قريبا وإعادة إحياء فكرة المنطقة الاقتصادية من شأنه فتح آفاق جديدة في العمل الاقتصادي الأردني العراقي المتبادل بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.