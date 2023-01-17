الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 04:57 م

الصفدي يضع ممثلي القطاع الخاص بنتائج زيارته للعراق والفرص المتاحة

WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ضرورة رفع مستوى التنسيق ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب، مشدداً على أن الجميع شركاء في إنجاح ملف الشراكة والتعاون مع العراق الشقيق، وأيضا مع جمهورية مصر الشقيقة. اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع ورئيس جمعية البنوك باسم السالم ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ونقيب المقاولين أيمن الخضري ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد.

وتناول الصفدي في مستهل اللقاء الذي حضره النواب خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ويزن شديفات عمر النبر ودينا البشير نتائج زيارته والوفد البرلماني إلى العاصمة العراقية بغداد وأهمية ودور القطاع الخاص في المشاريع الثنائية، والثلاثية مع مصر.  

ودعا الصفدي إلى تشكيل لجنة عليا من القطاع الخاص ومجلس النواب لتنسيق العمل المشترك والوصول الى توصيات يتم العمل عليها مع الحكومة بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف أشكاله في ما يخص التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدان الثلاثة. 

من جهتهم أثنى ممثلو القطاع الخاص على زيارة الوفد البرلماني برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى العراق، معتبرين أنها زيارة متميزة فتحت آفاقاً جديدة للعمل والتبادل المشترك، ومن شأنها توسيع مجالات العمل وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها الشباب الأردني واستثمارات أردنية جديدة في العراق. 

واعتبروا أن تأكيدات الجانب العراقي في البدء بخط أنبوب النفط بين البصرة والعقبة قريبا وإعادة إحياء فكرة المنطقة الاقتصادية من شأنه فتح آفاق جديدة في العمل الاقتصادي الأردني العراقي المتبادل بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-17 at 2.00.10 PM

عمل النواب تواصل مناقشة معدل الضمان الاجتماعي

WhatsApp Image 2023-01-17 at 1.54.32 PM

الغويري يلتقي وفداً يمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني

0L5A0017

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

wwww

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

1602706461016

الحكومة: 9 دنانير في الخزينة مقابل كل دينار يصرف على تسويق الأردن سياحيا

63bfff83379af

تطورات العفو العام.. عشرات النواب يوقعون مذكرة وسط أنباء عن عدم وجود نية لإصداره

أخبار متعلقة
1673859015119 (1)

الصفدي يطلع مجلس النواب على نتائج زيارة بغداد

M63A9904

النواب والحكومة تحت القبة في جلسة مغلقة أمام الإعلام

0L5A6224

النواب يستأنف جلساته تحت القبة الثلاثاء المقبل

WhatsApp Image 2022-12-20 at 2.24.43 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة مؤقت تنظيم المحاسبة

0L5A6423

التوجيه الوطني النيابية تنعى شهداء الوطن

0L5A6224

النواب يرفعون رسالة للملك يؤكدون فيها وقوفهم خلف جلالته والأجهزة الأمنية بوجه الإرهاب