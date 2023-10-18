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الأربعاء، 18-10-2023 04:21 م

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

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الوكيل الإخباري - طالب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.

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وقال الصفدي خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة في ارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات.

 

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي قام بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام.

وأشار الصفدي إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم لم يسبقه إليها أحد من قبل وكان قد مارس جرائم مماثلة في الماضي في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك.


وتابع أن قطاع غزة أصبح شاهدا على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفا المدنيين صغارا وكبارا، وستبقى جريمة المستشفى المعمداني، وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

 




 

 


 

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