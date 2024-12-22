الصفدي يكرم البروفيسور الحمادشة صاحب الاختراع العالمي بعلاج اعتلال عضلة القلب

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الوكيل الإخباري- كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد، في مكتبه بدار مجلس النواب، البروفيسور الأردني الدكتور مأمون الحمادشة، صاحب المنجز العالمي الحائز على براءة اختراع لعلاج مرض القلب (اعتلال العضلة). اضافة اعلان





وقال الصفدي إن هذا الإنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، حيث طاقات وقدرات الشباب الأردني تتجلى في الصدارة في شتى المواقع، مشيراً إلى أن هذا الاختراع العربي الأول على مستوى العالم في مجال الكيمياء الصيدلانية يعد إنجازاً علمياً مرموقاً ويدوّن بأحرف مضيئة بسجلات المنجزات الوطنية.



وأكد الصفدي أهمية دعم المبادرات الوطنية امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث الإيمان الدائم بقدرات الشباب الأردني، مشدداً على أن مجلس النواب حريص على تكريم وتشجيع الكفاءات الوطنية.



من جهته قال البروفيسور الحمادشة إن هذا المنجز يبعث في نفسي دوماً على الفخر بوطني وبقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني، وأشكر رئيس مجلس النواب على التكريم الذي يعبر عن حرص المجلس بوصفه بيت الشعب على دعم المبادرات والإنجازات التي يحققها أبناء الوطن.