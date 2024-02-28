الصفدي يلتقي السفير الإماراتي

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال.من جهته أكد السفير الاماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.