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الصفدي يلتقي السفير السعودي

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جانب من اللقاء
الإثنين، 02-12-2024 02:30 م
الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النوب، أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية منها.اضافة اعلان


وأكد الصفدي والسديري، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما.

وأكدا على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك بما يخدم صالح البلدين والشعبين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين المملكتين، وادامة التنسيق والتشاور البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 
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