الصفدي يلتقي السفير الصيني

وعبر الصفدي عن الحرص على توثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يشكل دوماً صوت الحكمة والاعتدال في منطقة مليئة بالتوترات، ويدعو دوماً لتغليب لغة الحوار والحل السياسي سبيلاً لمختلف الأزمات.
وأكد الصفدي تقدير المملكة للموقف الصيني من الحرب الغاشمة على غزة ودعمها المستمر لحل الدولتين الضامن لحق الشعب الفلسطيني.
من جهته أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز مختلف أفاق التعاون مع الأردن، معرباً عن تقدير الصين للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها على تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات.
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