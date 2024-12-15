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الصفدي يلتقي السفير الصيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 15-12-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بمجلس النواب اليوم الاحد، السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها.اضافة اعلان


وعبر الصفدي عن الحرص على توثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل.

وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يشكل دوماً صوت الحكمة والاعتدال في منطقة مليئة بالتوترات، ويدعو دوماً لتغليب لغة الحوار والحل السياسي سبيلاً لمختلف الأزمات.

وأكد الصفدي تقدير المملكة للموقف الصيني من الحرب الغاشمة على غزة ودعمها المستمر لحل الدولتين الضامن لحق الشعب الفلسطيني. 

من جهته أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز مختلف أفاق التعاون مع الأردن، معرباً عن تقدير الصين للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها على تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات.
 
gnews

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