الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 03:52 م

الصفدي يلتقي السفير الهنغاري

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الإثنين مع السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين .

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وأكد الصفدي أهمية تنمية وتطوير العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف بين البلدين ولاسيما البرلمانية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية فضلاً عن تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


واستعرض الصفدي جملة الإصلاحات التي تشهدها المملكة، والجهود التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو استقرار وأمن المنطقة والدفع بالحوار سبيلاً لحل مختلف الأزمات.


من جهته أشاد السفير الهنغاري بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالإصلاحات التي تشهدها المملكة، قائلاً إنها تشهد إشادة دولية واسعة.

 




 

 


 

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