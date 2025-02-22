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الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
السبت، 22-02-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي برئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وتأتي هذه اللقاءات قبيل بدء أعمال مؤتمر البرلمان العربي الذي يعقد في القاهرة اليوم السبت تحت عنوان  "الوثيقة العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".

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