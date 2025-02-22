الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر

وتأتي هذه اللقاءات قبيل بدء أعمال مؤتمر البرلمان العربي الذي يعقد في القاهرة اليوم السبت تحت عنوان "الوثيقة العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
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