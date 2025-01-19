الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية إعادة الإعمار بخطوات سريعة في قطاع غزة، تزامناً مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم الأحد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري عضو البرلمان عن حزب العمال، والوفد المرافق لها ويضم: جون ويتنجديل عضو البرلمان عن حزب المحافظين، وفابيان هاميلتون عضو البرلمان عن حزب العمال، ودان كاردين عضو البرلمان عن حزب العمال، وإدوارد موريلو عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، بحضور رئيس لجنة الصداقة الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.



وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، كان وسيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين، وسيستمر في تقديم المساعدات والإغاثات للأهل في قطاع غزة.



وقال الصفدي إن المجتمع الدولي أمام مسؤولية الدفع بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية حيث إن استمرار النكران لحقوق الشعب الفلسطيني سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.



وتناول الصفدي وثورنبيري جملة من ملفات التعاون المشترك بين برلمانيّ كلا البلدين، ودورهما في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل، والأوضاع في المنطقة وعلى رأسها أهمية الإسراع بمرحلة إعمار سوريا.



من جهتها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري حرص مجلس العموم على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني، مؤكدة تقدير بلادها عالياً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقالت ثورنبيري إن الأردن قدم جهوداً كبيرة في تحمل أعباء اللاجئين، ولدينا حرص مستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للمملكة التي تعد شريكاً استراتيجياً لبريطانيا.









