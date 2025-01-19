الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني

حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم الأحد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري عضو البرلمان عن حزب العمال، والوفد المرافق لها ويضم: جون ويتنجديل عضو البرلمان عن حزب المحافظين، وفابيان هاميلتون عضو البرلمان عن حزب العمال، ودان كاردين عضو البرلمان عن حزب العمال، وإدوارد موريلو عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، بحضور رئيس لجنة الصداقة الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.
وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، كان وسيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين، وسيستمر في تقديم المساعدات والإغاثات للأهل في قطاع غزة.
وقال الصفدي إن المجتمع الدولي أمام مسؤولية الدفع بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية حيث إن استمرار النكران لحقوق الشعب الفلسطيني سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.
وتناول الصفدي وثورنبيري جملة من ملفات التعاون المشترك بين برلمانيّ كلا البلدين، ودورهما في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل، والأوضاع في المنطقة وعلى رأسها أهمية الإسراع بمرحلة إعمار سوريا.
من جهتها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري حرص مجلس العموم على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني، مؤكدة تقدير بلادها عالياً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت ثورنبيري إن الأردن قدم جهوداً كبيرة في تحمل أعباء اللاجئين، ولدينا حرص مستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للمملكة التي تعد شريكاً استراتيجياً لبريطانيا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
إرادة والوطن الإسلامي: الأردن يدعو لتحرك دولي لإعادة إعمار غزة
-
الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل