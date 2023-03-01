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الأربعاء، 01-03-2023 03:32 م

الصفدي يلتقي رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وحدة العراق واستقراره، مشدداً على أننا سنبقى داعمين للأشقاء في مساعيهم لاستعادة مكانتهم ودورهم الطبيعي في محيطنا وإقليمنا.

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وقال الصفدي خلال استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء وفداً من برلمان إقليم كردستان العراق برئاسة رئيس اللجنة المالية زياد جبار، إن الأردن والعراق يشكل كل منهما عمقاً للآخر، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

من جهته أكد رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق، تقدير الإقليم بكافة قواه السياسية والبرلمانية لدور جلالة الملك عبدالله الثاني الساعي دوماً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم والإسناد للعراق في شتى المحن والمواقف الصعبة.


من جهته أكد رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات حرص اللجنة على تقديم مختلف أشكال التعاون مع الأشقاء في برلمان كردستان العراق، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين.


وحضر اللقاء من وفد برلمان كردستان العراق كل من: هيفيدار احمد نائب رئيس اللجنة المالية، وارشد حسين عضو برلمان في اللجنة المالية، وسركو ازاد عضو برلمان في اللجنة، والمستشار مهداوي احمد، والدكتور المستشار ارشد طه، والسيدة سازان وهاب موظفة في مركز الأبحاث، والسيدة افين قاسم موظفة في مركز الأبحاث، والدكتور تحسين حنتولي.

 




 

 


 

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