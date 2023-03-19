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الأحد، 19-03-2023 04:04 م

الصفدي يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا لدى المملكة

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد في لقاءين منفصلين السفير الجزائري محمد الشريف كورطة، والسفيرة البريطانية بريجيت بريند، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها.

وقال الصفدي بمناسبة انتهاء مهام السفير الجزائري كسفير لبلاده في الأردن، إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، وتصب دوما في صالح خدمة البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقد شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً تطوراً كبيراً عقب لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشاد الصفدي بالدور الكبير الذي قدمه السفير الجزائري خلال سنوات عمله سفيراً لبلاده في الأردن، حيث كانت له بصمات واضحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركة في المجالات كافة.

من جهته، قال السفير الجزائري، إنه فخور بسنوات عمله في الأردن، وقد لمس محبة وأخوة من الأردنيين كافة للجزائر، لافتاً أنه كان حريصاً طوال فترة عمله على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وأكد الصفدي خلال لقاء السفيرة البريطانية، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل يخدم أهداف التنمية.

من جهتها قالت السفيرة البريطانية إن بلادها حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وهي تنظر بأهمية إلى خطوات التحديث التي ينتهجها الأردن، لافتةً إلى الجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين، وتقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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