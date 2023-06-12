الصفدي يلتقي سفيري الصين وإيرلندا

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بمجلس النواب اليوم الاثنين، في لقاءين منفصلين، السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، والسفيرة الايرلندية ماريان بولجر، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها.

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وخلال اللقاء مع السفير الصيني عبر الصفدي عن تقدير المملكة لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل، وتوثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.



من جهته أكد السفير الصيني دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معرباً عن تقدير بلاده للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وخلال اللقاء مع السفيرة الايرلندية، أكد الصفدي على عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جهتها عبرت السفيرة الايرلندية عن تقدير بلادها لأهمية الدور الأردني في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات التي تشهدها المملكة في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.