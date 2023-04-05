الصفدي يلتقي سفيري سويسرا وأذربيجان في المملكة

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء في لقاءين منفصلين، السفيرة السويسرية إيميليا جيورجيفا، والسفير الأذري إيلدار سليموف، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة، بخاصة البرلمانية منها.

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وأكد الصفدي خلال لقاء السفيرة السويسرية، على عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جهتها عبرت السفيرة السويسرية عن تقدير ودعم بلادها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وللدور الذي يقدمه الأردن في سبيل تعزيز أمن واستقرار المنطقة.



وخلال لقائه السفير الأذري، عبر الصفدي عن تطلع الأردن إلى زيادة آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.



من جهته عبر السفير الأذري عن تطلع بلاده إلى تعزيز سبل التعاون مع المملكة، معرباً عن تقديرها الكبير للدور الأردني في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.



