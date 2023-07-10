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الإثنين، 10-07-2023 04:29 م

الصفدي يلتقي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق، بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجربها الصفدي بدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ.اضافة اعلان


وأكد الصفدي أهمية تعزيز التعاون الزراعي والمائي المشترك بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، بحيث أصبح تحدي الأمن المائي والغذائي والتغير المناخي يتطلب تعاوناً إقليمياً، الأمر الذي يحرص عليه الأردن والسعودية بتوجيهات من قيادة كلا البلدين.

وشدد الصفدي على أهمية تبادل الخبرات في هذا الإطار، بخاصة أن لدى الأردن اهتمام ورعاية ومتابعة ملكية مستمرة، فلدينا خطة وطنية للزراعة المستدامة وهناك استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وهناك دعم عربي ودولي للأردن في هذا الإطار فقد أقر البرلمان العربي دعم إنشاء مركز إقليمي في الأردن للأمن الغذائي.

من جهته أكد الوزير السعودي على عمق العلاقات السعودية الأردنية وأهمية التعاون المشترك وفق رؤية قيادة كلا البلدين، ووجه خلال اللقاء الدعوة لوزراء الزراعة والمياه والبيئة لزيارة السعودية من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وأشار الوزير الفضلي إلى أهمية مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين والتي تسهم في نقل التجارب في مجال الحصاد المائي والتقنيات والآليات في المجال المائي والمشاريع البيئية والسعي نحو التوسع بالرقعة الخضراء إضافة إلى الخبرات في المجال النباتي والحيواني.

ومن المنتظر أن يجري الصفدي والوفد البرلماني مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى السعودي في وقت لاحق اليوم.

ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد والنواب: وصالح أبو تايه، ومحمد بني ياسين، ومحمد عبابنة وسلامة البلوي.

 




 

 


 

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