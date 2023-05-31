الصفدي يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الأربعاء، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، بحضور السفيرة البريطانية بريجيت بريند، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها.وأكد الصفدي عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، لذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل يخدم أهداف التنمية.من جهته قال الوزير البريطاني، إن بلاده تنظر بأهمية كبيرة إلى الدور الأردني في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يقدم الأردن دوراً محورياً وهاماً في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، ودعم الرؤية الأردنية المستندة إلى حل الدولتين لتحقيق السلام الشامل.وأكد حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك، مؤكداً أنها تنظر بأهمية للإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة، كما عبر عن التقدير الكبير للجهود الأردنية في ملف اللاجئين.