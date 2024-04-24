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الأربعاء، 24-04-2024 03:20 م

الصفدي يلتقي وفداً برلمانياً قطرياً ويؤكد متانة علاقة البلدين الشقيقين

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة.

وأكد الصفدي على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه أمير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مشدداً على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري مبارك بن محمد الكواري أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد حفظهما الله ورعاهما.

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وحضر اللقاء: أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام القطرية: ناصر بن مترف الحميدي، سعد بن أحمد المهندي، عيسى بن أحمد النصر، سعد بن أحمد المسند.


وعن جانب مجلس النواب: رئيس لجنة الإخوة البرلمانية القطرية النائب هيثم زيادين، ورئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب اسماعيل المشاقبة، ورئيس لجنة الرياضة والشباب والثقافة النائب محمد المحارمة، والنائب علي الخلايلة عضو البرلمان العربي.

 




 

 


 

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