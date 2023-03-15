الصفدي يلتقي وفد اللجنة المالية في برلمان إقليم بافاريا الألماني

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها وضرورة تنمية وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصُعد خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.جاء ذلك خلال لقائه في دار مجلس اليوم الأربعاء وفدا برلمانيا ألمانياً يمثل اللجنة المالية لمجلس ولاية بافاريا برئاسة النائب جوزيف سيلمايار بحضور السفير الألماني لدى المملكة برينهارد كامبمان.وأعرب الصفدي في مستهل اللقاء عن تقديره لمواقف ألمانيا حكومة وبرلمانا، المساندة للقضية الفلسطينية ودعمهم للمملكة في ملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى الأعباء والجهود التي يتحملها الأردن جراء تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً تدفق موجات اللجوء.وعرض الصفدي جملة التحديث على المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية في المملكة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتاً بهذا السياق الى التعديلات الدستورية والقوانين الإصلاحية التي تم إقرارها لدعم مسارات التحديث الشامل.وأكد الصفدي على مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن عدم ايجاد حل عادل لها ولحق الأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة يعد سبباً رئيسياً لعدم استقرار المنطقة.كما جرى خلال اللقاء الذي حضره النواب: نمر السليحات وخلدون حينا وخير أبو صعيليك وعمر النبر وأسماء الرواحنة وخالد البستنجي وزيد العتوم نقاش موسع حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الاقتصادية والسياسية.بدوره ثمن رئيس الوفد الألماني مستوى العلاقات القائمة بين البلدين على مختلف الصعد والتي شهدت تطوراً ملحوظاً، مؤكداً أهمية تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.وقال إن ألمانيا كما الاتحاد الأوروبي تثمن الدور الأردني في المنطقة، واصفاً إياه بأنه يشكل نقطة توازن واستقرار للمنطقة، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن ، ومقدراً الجهود التي تبذلها المملكة في رعاية واستقبال اللاجئين رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأردني وقلة الموارد.من جهته أعرب رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات عن تقديره للدعم الذي تقدمه المانيا للأردن في شتى المجالات ودعمها جهود المملكة في كافة المجالات، لافتاً إلى أن الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق الديمقراطية وهنالك نقلة نوعية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية.فيما أكد النواب: خير أبو صعيليك وخلدون حينا وعمر النبر واسماء الرواحنة وخالد البستنجي وزيد العتوم متانة العلاقات والشراكة بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير آفاق التعاون والتنسيق في المجالات كافة.واستعرضوا حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعين إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي اتاحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.