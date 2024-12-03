الصفدي يمنع التدخين تحت القبة

11:00 ص

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الوكيل الإخباري- صرّح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن المجلس سيقوم بالتصويت على إخراج أي نائب يمارس التدخين تحت القبة من الآن فصاعداً . اضافة اعلان





وبين الصفدي بأن بعض النواب يعانون يتحسسون من الدخان ، وبالتالي فإن الدخان ممنوع تحت القبة .



