 
الثلاثاء 2024-12-03 11:47 ص
 

الصفدي يمنع التدخين تحت القبة

أرشيفية لنواب يمارسون التدخين تحت القبة
أرشيفية لنواب يمارسون التدخين تحت القبة
الثلاثاء، 03-12-2024 11:00 ص
الوكيل الإخباري-  صرّح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن المجلس سيقوم بالتصويت على إخراج أي نائب يمارس التدخين تحت القبة من الآن فصاعداً .اضافة اعلان


وبين الصفدي بأن بعض النواب يعانون يتحسسون من الدخان ، وبالتالي فإن الدخان ممنوع تحت القبة .

 
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