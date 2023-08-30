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الأربعاء، 30-08-2023 11:28 ص

الصفدي ينعى العين الشوابكة والنواب يقرأون الفاتحة على روحه

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، العين جمال الشوابكة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الأول.

وتاليا كلمة الصفدي:

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الزميلات والزملاء الكرام،
فقدنا برحيل الفريق المتقاعد العين جمال الشوابكة، رجل دولة، نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه، وشعبه وأمته.

وكان الراحل الكبير، عنوان حكمةٍ ووقار، وفياً للمؤسسة العسكرية، التي سطر فيها أروع صور العزيمة والبناء، والبذل والعطاء، فكان قوي الإرادة، ثابتاً على مبادئه، رافعاً ومحافظاً على القيم النبيلة التي كانت وستبقى عنوان جيشنا الباسل.

الرحمة لروح الراحل الكبير، والعزاء والمواساة لأهله الكرام، ونسأل المولى جلّ في علاه، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة سكناه.

وأدعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

 




 

 


 

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