الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري

12:42 م

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الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق المرحوم بإذن الله تعالى هشام فايز حامد الشراري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الثلاثاء. اضافة اعلان





واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الشراري حيث كان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع ومثالا في الوفاء والإخلاص للوطن.



وتقدم الصفدي بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.