الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري

واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الشراري حيث كان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع ومثالا في الوفاء والإخلاص للوطن.
وتقدم الصفدي بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
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