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الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الأسبق المرحوم عطا فضيل مصطفى الشهوان والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.اضافة اعلان


واستذكر الصفدي مناقب الفقيد المرحوم الشهوان الذي كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في في المجلس الحادي عشر.

وتقدم الصفدي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
 
 
gnews

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