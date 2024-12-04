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الصفدي ينعى النائب الأسبق غازي مشربش

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 02:55 م
الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق غازي مشربش والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


واستذكر الصفدي  مناقب المرحوم مؤكداً انه كان مثالا بالوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس السادس عشر.

وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة  لأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
gnews

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