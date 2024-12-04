الصفدي ينعى النائب الأسبق غازي مشربش

واستذكر الصفدي مناقب المرحوم مؤكداً انه كان مثالا بالوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس السادس عشر.
وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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