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الأحد، 12-05-2024 08:54 ص

الصفدي ينعى النائب السابق راجي حداد

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب زميلهم النائب السابق الباشا راجي نور حداد والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.

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واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في المجالس النيابية الخامس عشر والمجلس النيابي الرابع عشر والمجلس النيابي الثالث عشر، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.


وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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