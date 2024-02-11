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الأحد، 11-02-2024 02:11 م

الصفدي ينعى باسم النواب الشهيدين الطيارين العبادي والخضير

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الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب الشهيدين الطيارين، الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، اللذين التحقا بدرب الشهادة اليوم إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

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وقال الصفدي: لقد فقدنا بطلين من نشامى قواتنا المسلحة، وقد سكن الحزن بيوت كل الأردنيين برحيلهم، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

 




 

 


 

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