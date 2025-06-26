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الصفدي يهنئ الملك وولي العهد بالعام الهجري الجديد

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أرشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 09:52 ص
الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.اضافة اعلان


وعبّر الصفدي عن خالص الأمنيات والدعوات بأن يحفظ المولى الأردن وشعبنا العزيز بقيادة جلالة الملك المعظم، عميد آل البيت الأطهار الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في قدس العروبة، مؤكدا أن هذه الذكرى تبعث في النفوس أسمى معاني الصبر والدفاع عن رسالة الحق التي بعث بها نبي الرحمة والهدى للناس كافة.

وختم الصفدي بالقول: نستذكر مع هذه المناسبة التي نشارك احتفالاتها مع أبناء أمتنا الإسلامية، سيرة عطرة وعظيمة للنبي الكريم، حيث قدم في هجرته الشريفة أنبل صور التضحية والصبر والثبات.
 
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