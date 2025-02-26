 
الأربعاء 2025-02-26 11:51 ص
 

الصفدي يهنئ الملك وولي العهد وأبناء شعبنا بقرب حلول شهر رمضان

رئيس مجلس النواب احمد الصفدي
رئيس مجلس النواب احمد الصفدي
الأربعاء، 26-02-2025 11:31 ص
الوكيل الإخباري-    هنأ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي في مستهل جلسة اليوم بقرب حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وقال الصفدي في مستهل الجلسة: نتقدم من مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى وسيدي سمو ولي العهد المعظم وأبناء شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات ووطننا بدوام الأمن والاستقرار.

كما دعا الصفدي أعضاء المجلس والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة.
 
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