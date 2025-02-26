الصفدي يهنئ الملك وولي العهد وأبناء شعبنا بقرب حلول شهر رمضان

وقال الصفدي في مستهل الجلسة: نتقدم من مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى وسيدي سمو ولي العهد المعظم وأبناء شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات ووطننا بدوام الأمن والاستقرار.
كما دعا الصفدي أعضاء المجلس والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح النائب السابق محمد الحمايدة.
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