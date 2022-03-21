الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

الإثنين، 21-03-2022 12:33 م

الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.02.57 PM


الوكيل الإخباري - استذكر رئيس مجلس النواب بالانابة النائب أحمد الصفدي الآباء والأجداد ممن خاضوا معركة الكرامة الخالدة. 

وقال الصفدي في مستهل جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، انه في صبيحة هذا اليوم قبل أربعة وخمسين عاما، كان جيشنا العربي الباسل يُلحق بالعدو هزيمة عسكرية ساحقة، دفعته للفرار تاركا خلفه قتلاه وآلياته العسكرية في معركة كانت أبلغ رد على هزيمة 1967.
 
وأضاف أنه سيبقى النداء الخالد للبطل الشهيد خضر شكري وهو يبث عبر الأثير نداءه الأخير لرفاق السلاح "الهدف موقعي، ارمي ارمي"، عنوانا للبطولة والتضحية والفداء كما هو عهد هذا الجيش من جنوده وضباط صفه وضباطه وقياداته، التي كانت على الدوام درعا وسيفا يذود عن حمى الأمة وكل ثغر من ثغورها.

وتابع الصفدي "وفي هذا اليوم وهو عيد الأم لا ننسى الأمهات اللواتي أنجبن هؤلاء الأبطال، ونقول لهن كل عام وأنتن بألف خير وندعو الله أن يتغمد بالرحمة جميع الأمهات".

اضافة اعلان


كما رفع الى مقام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية أسمى معاني الفخر والاعتزاز، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0427

النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.29.37 PM

الأسرة النيابية: الأم الأردنية ضحت وعانت لأجل أبنائها

M63A9908

اجتماعات نيابية حافلة بمشاريع القوانين والقضايا الاثنين

0L5A0017

النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب المعاد من الأعيان

الصفدي 2

الشؤون الخارجية النيابية تلتقي اليوم الصفدي للإطلاع على آخر المستجدات

23792_4_1624182062

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

أخبار متعلقة
0L5A0017

القانونية النيابية تنظر بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للنواب

094540

النواب يطلب تفسير المادة 91 من الدستور

0L5A0245

جدل تحت القبة حول سفر النواب.. والدغمي يوضح

5b082853-2c01-40f5-9728-19e493d3f80f

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

250995_24_1645292844

الدغمي من مصر: استهدفونا إعلامياً عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" بسبب مواقفنا تجاه فلسطين

tH5RNbSwASEo2dYiWBugOM2XxgEmqdMWzaDB0jmY

الدغمي: الأردن فتح ذراعيه لكل أبناء العرب المكلومين خلال العقود الماضية