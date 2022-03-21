الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

الوكيل الإخباري - استذكر رئيس مجلس النواب بالانابة النائب أحمد الصفدي الآباء والأجداد ممن خاضوا معركة الكرامة الخالدة.



وقال الصفدي في مستهل جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، انه في صبيحة هذا اليوم قبل أربعة وخمسين عاما، كان جيشنا العربي الباسل يُلحق بالعدو هزيمة عسكرية ساحقة، دفعته للفرار تاركا خلفه قتلاه وآلياته العسكرية في معركة كانت أبلغ رد على هزيمة 1967.



وأضاف أنه سيبقى النداء الخالد للبطل الشهيد خضر شكري وهو يبث عبر الأثير نداءه الأخير لرفاق السلاح "الهدف موقعي، ارمي ارمي"، عنوانا للبطولة والتضحية والفداء كما هو عهد هذا الجيش من جنوده وضباط صفه وضباطه وقياداته، التي كانت على الدوام درعا وسيفا يذود عن حمى الأمة وكل ثغر من ثغورها.



وتابع الصفدي "وفي هذا اليوم وهو عيد الأم لا ننسى الأمهات اللواتي أنجبن هؤلاء الأبطال، ونقول لهن كل عام وأنتن بألف خير وندعو الله أن يتغمد بالرحمة جميع الأمهات".

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كما رفع الى مقام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية أسمى معاني الفخر والاعتزاز، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني.