الصفدي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده التاسع والعشرين.وتقدم الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب بأطيب التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، متضرعا من العلي القدير أن يحفظ سموه سندا وذخرا لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم المفدى.وقال الصفدي: حزيران شهر الفرح، فكانت فاتحته بزفاف ولي العهد وكان آخره بعيد الأضحى المبارك وعيد ميلاد سموه، ونسأل الله أن يديم الأفراح والمسرات على أبناء شعبنا العزيز وأن يحفظ وطننا آمنا مستقراً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.