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الإثنين، 10-06-2024 11:27 ص

الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

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الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، مؤكداً أن هذه المناسبات التي تتزامن مع احتفالات الوطن باليوبيل الفضي، تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز بمنجزات ومكتسبات الأردن التي عززها طيلة ربع قرن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، قائداً حكيما حمل مبادىء ثورة العرب وقيمها النبيلة التي أرسى دعائمها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.

وقال الصفدي: بهذه المناسبات الغالية نرفع لمقام سيد البلاد جلالة الملك المفدى وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أسمى التهاني والتبريكات.

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