الصفدي: 28 امرأة على الأقل تحت قبة البرلمان المقبل

الوكيل الاخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن تمكين المرأة وتعزيز دورها يشكل أولوية لدى الدولة الأردنية، مشيرا إلى أنه سيكون في مجلس النواب المقبل 28 امرأة على الأقل، وهذا العدد يفوق كل المجالس البرلمانية العربية.

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وقال خلال رعايته، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية ضمن مشروع "نعم هي تستطيع"، إن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة على مختلف الصعد، وتبوأت العديد من المناصب القيادية.



وبينت مديرة مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية الدكتورة أميرة مصطفى، أن المركز يهدف إلى فتح قنوات لتعريف وتمكين وتعزيز مشاركة المرأة، وتبادل الآراء والحوار حول قنوات تمكينها سياسيا من خلال المؤسسات التشريعية والإعلامية.



وتحدثت مصطفى عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي جاءت ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وركزت في نتائجها على المرأة والشباب.