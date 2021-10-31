الأحد 31-10-2021
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الأحد، 31-10-2021 10:05 م

الصقور يشيد بخطة الحكومة الميدانية

صقورر


الوكيل الإخباري - أشاد رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور بخطة الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة في الميدان، خاصة في مجالات تنظيم الأراضي والتنمية والاستثمار والخدمات العامة، إلى جانب دعم بلديات لواء الأغوار الشمالية بجزء مهم من احتياجاتها.

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وأشار الصقور في بيان صحفي الى جولة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الى اللواء أمس ومتابعته لقضايا ومشاكل المواطنين، واتخاذ قرارات فورية لخدمة المواطنين والبلديات، معتبرا أن الزيارات والجولات الميدانية الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تسهم في اطلاع الحكومة على حقيقة الأوضاع على الأرض، واتخاذ القرارات والإجراءات التي تساعد البلديات والمواطن على معالجة وحل مشاكلهم بعيداً عن الروتين الحكومي.


 




 

 


 

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