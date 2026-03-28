الطاقة النيابية: إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات

وأوضح أن هذه التوصية تنطلق من مسؤولية وطنية في ظل التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة عالمياً، مشدداً على أن حماية المواطن والاقتصاد الوطني تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة.
ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أشكالها، سواء في الكهرباء أو المحروقات، باعتبار ذلك واجباً وطنياً يسهم في تخفيف الضغط على الموارد وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وأكد أن محطات توليد الكهرباء تعمل بكفاءة عالية، وأن هناك مخزوناً مطمئناً من المشتقات النفطية، ما يضمن استمرارية التزويد دون الحاجة لأي انقطاعات كهربائية خلال المرحلة الحالية.
كما شدد على ضرورة عدم التوجه إلى تخزين المشتقات النفطية، لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة، مؤكداً أن المواد متوفرة بكميات كافية ولا داعي لأي حالة قلق.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي محطة توزيع تمتنع عن البيع أو تحاول احتكار المشتقات، مؤكداً أن حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول، ولن يُسمح بأي تجاوزات.
ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة، مشدداً على ضرورة استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة فقط، ومؤكداً أن هذا الملف يُدار بكل شفافية ووضوح، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر للرأي العام.
