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الثلاثاء، 07-06-2022 06:25 ص

الطاقة النيابية تبحث ارتفاع أسعار المحروقات اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الثلاثاء، للتباحث بقرار الحكومة بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية محليا.

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وكان رئيس اللجنة فراس السواعير قال لـ"الوكيل الإخباري"، إن الاجتماع جاء بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات عالية في ظل تأثر الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور.

وأشار السواعير إلى أن اللجنة ستدفع باتجاه إلغاء أو تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، لافتا إلى أن المواطنين هم الأكثر تأثرا في ظل ارتفاع الأسعار.


 وكانت قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والديزل والكاز، ليصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران 920 فلسا/ لتر بدلا من 885 فلسا/ لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/ لتر بدلا من 1120 فلسا/ لتر.


وبحسب القرار أصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/ لتر، بدلا من 650 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشا.


 




 

 


 

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