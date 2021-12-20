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الإثنين، 20-12-2021 09:56 ص

الطاقة النيابية تبحث التعرفة الكهربائية الجديدة والشرائح المدعومة

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس السواعير أبرز المحاور التي ستطرحها اللجنة في اجتماعها مع وزير الطاقة صالح الخرابشة.

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وقال السواعير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم بحث مواضيع التعرفة الكهربائية الجديدة ودعم الشرائح والربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة.

 

وأضاف أن اللجنة ستطرح مواضيع الغاز والبحث عن الفوسفات في الريشة ومواضيع أخرى تهم الشأن الكهربائي والطاقة في الأردن.

 

وأشار السواعير إلى أن اللجنة ستطلب من وزارة الطاقة تقديم ضمانات لعدم رفع الدعم عن الشرائح المدعومة بنظام التعرفة الكهربائية الجديدة.

 

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في الثلث الأول من عام 2022، والتي قلصت الشرائح من 7 إلى 3 شرائح.

 

وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة للتباحث في واقع الطاقة بحسب ما أعلن مجلس النواب.

 




 

 


 

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