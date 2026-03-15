الإثنين 2026-03-16 07:01 م

"الطاقة النيابية" تبحث جاهزية قطاع الطاقة

الأحد، 15-03-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، جاهزية قطاع الطاقة في الأردن، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على النظام الكهربائي والقطاع الصناعي.اضافة اعلان


وقال أبو هنية إن هناك تحديات كبيرة تواجه المصانع والشركات نتيجة الأزمات التي يشهدها الإقليم، مؤكداً أن القطاع الصناعي يُعد رافداً رئيسياً لموازنة المملكة ومحركاً مهماً للاقتصاد الوطني.

ولفت، خلال الاجتماع الذي حضره ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، وعضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم وعدد من المعنيين، إلى ورود شكاوى للجنة تتعلق بانقطاع الغاز عن بعض المصانع، الأمر الذي يؤثر على استمرارية الإنتاج.

بدورهم، دعا النواب عبد الباسط الكباريتي، وجمال قموة، ومي الحراحشة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، إلى وضع خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

من جهته، قال الزيود إن الهيئة وضعت خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي قد تواجه المملكة جراء الحرب في الإقليم، مبيناً أن الخطة أقرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى توفر مخزون كافٍ من المشتقات النفطية والغاز، مطمئناً اللجنة بوجود بواخر قادمة إلى المملكة محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز.

بدوره، أكد أبو حلتم وجود بطء في إجراءات منح التراخيص للمصانع لاستخدام الطاقة المتجددة، مطالباً بتسريع تلك الإجراءات بما يسهم في تخفيف كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






