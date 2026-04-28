"الطاقة النيابية" تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها للمرحلة المقبلة، في إطار تعزيز دورها الرقابي والتشريعي على قطاع الطاقة والثروة المعدنية.





وقال أبو هنية إن اللجنة ستباشر سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات العاملة في القطاع، إلى جانب متابعة التوصيات التي رفعتها سابقاً إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الأداء ومعالجة التحديات القائمة.



وأوضح أن أبرز التوصيات شملت دراسة آليات احتساب التعرفة الكهربائية وإعادة النظر بها عبر تطبيق التعرفة الذكية، وإيصال التيار الكهربائي إلى مناطق سكنية ضمن فلسفة كهربة الريف، إضافة إلى معالجة قضايا تصفير عدادات الأنظمة الشمسية.



وأكد أبو هنية أن الدور الرقابي للجنة سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة أعمال التعدين في اتفاقية استغلال النحاس في أبو خشبية، ونتائج أعمال حقل الريشة للغاز.



وكشف عن قرب توقيع اتفاقية تعاون بين الأردن والمغرب في مجال الطاقة والثروة المعدنية، إلى جانب تنظيم زيارات لرجال الأعمال وأصحاب الاختصاص للاطلاع على الفرص الاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجال البطاريات الكهربائية.



وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يعملون بروح الفريق الواحد، وأن المصلحة الوطنية تمثل الأساس في جميع مناقشاتهم.



من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة النواب جمال قموة، وصالح أبو تايه، وراكين أبو هنية، على ضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، خصوصاً ما يتعلق بتخفيض كلف الطاقة، والعمل على تنويع مصادرها، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الاستدامة وكفاءة الطاقة، ويدعم البيئة الاستثمارية في المملكة.





