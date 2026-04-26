"الطاقة النيابية" تثمن إنجازات كهربة الريف وتدعو لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري- ثمّنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تنفيذ مشاريع كهربة الريف خلال عام 2025، والتي أسهمت في إيصال التيار الكهربائي إلى 1981 منزلاً في المناطق الريفية والنائية، إلى جانب تحديث وتحسين شبكات الإنارة ضمن مشاريع تنموية تستهدف تعزيز جودة الحياة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد أبو هنية أن ما تحقق يعكس التزاماً حكومياً واضحاً بتعزيز العدالة في توزيع الخدمات الأساسية، خصوصاً في مناطق الريف والبادية، مشيراً إلى أن اللجنة تابعت بشكل حثيث سير هذه المشاريع ميدانياً، واطلعت على حجم الإنجاز والتحديات، وحرصت على تقديم التوصيات اللازمة لضمان استدامتها وتوسيع نطاقها.



وبيّن أن اللجنة أوصت بضرورة الاستمرار في التوسع باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة، خاصة الأنظمة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة، لما لها من أثر مباشر في خفض الكلف على المواطنين، ودعم القطاع الزراعي والجمعيات المحلية، إضافة إلى التوسع في تركيب الأنظمة المرتبطة بالشبكة للأسر ذات الدخل المحدود.



وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين مشاريع كهربة الريف وبرامج التنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة، مؤكداً أن توفير الطاقة بشكل مستدام يعد ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل حظاً.



وأشار أبو هنية إلى أن اللجنة مستمرة في دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، وضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، داعياً إلى تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف محافظات المملكة.



وأكد على أن دعم مشاريع كهربة الريف والطاقة المتجددة يمثل أولوية وطنية، لما له من انعكاسات إيجابية على التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين





