الطاقة النيابية تجتمع الأحد لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين

الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة الطاقة النيابية، غدا الأحد، لمناقشة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين، بحسب مصادر نيابية.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستطلب من الحكومة أن تراجع قرارها برفع الأسعار، والعودة عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمواطنين جراء جائحة كورونا.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الجمعة، رفع سعر البنزين بنوعيه أوكتان 90 بمقدار 15 فلسا ليصبح 850 فلسا للتر، وزيادة سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1085 فلسا للتر، للشهر المقبل.



وقررت اللجنة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.